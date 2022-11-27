سعر الأرز اليوم بكفر الشيخ.. «عريض الحبة» بـ 10 آلاف و700 جنيه للطن

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا، حيث سجل سعر الطن عريض الحبة 10 آلاف و700 جنيه، بارتفاع 100 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألفا و700 جنيه «دون تعبئة»، بارتفاع 150 جنيها، وسجل سعر الأرز الأبيض المعبأ في شكائر 15 ألف جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات الحقلية في سخا بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم الأحد بالمحافظات، ارتفع بشكل طفيف، للإقبال الكبير من المواطنين على شراءه.

حملات لمراقبة محصول الأرز الشعير

وأوضح «الرفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات اليومية والرقابة على الأسواق ساهم في الحفاظ على استقرار سعر الأرز الشعير اليوم، مؤكدا أن الحملات من شأنها محاربة احتكار بعض التجار للسلعة ومحاولة بيعها بأعلى من السعر المقرر.

حجم محصول الأرز الشعير

تجدر الإشارة أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير للعام الجاري 2022 بلغت نحو مليون و200 ألف فدان، وتحتل محافظتي كفر الشيخ والدقهلية نحو 70% من إنتاج الأرز الشعير.