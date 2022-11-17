سعر طن الأرز الشعير اليوم في الشرقية.. توريد 38 ألف طن لمواقع التجميع

تواصل محافظة الشرقية، ممثلة في مديريتي الزراعة والتموين، استقبال محصول الأرز في مواقع التجميع المعتمدة، ويبحث كثير من الفلاحين عن سعر طن الأرز الشعير، لمعرفة القيمة المالية التي سيحصلون عليها.

وسجّل سعر طن الأرز الشعير اليوم في الشرقية 6500 جنيه للحبة الرفيعة، و6750 جنيها لـ«العريضة»، فيما تخطى إجمالي المُورّد من المحصول لمواقع التجميع 38 ألف طن منذ بدء التوريد، وذلك من 126 ألف طن مستهدف توريدها.

سعر طن الأرز الشعير اليوم في الشرقية

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، إنه تم توريد نحو 38 ألف طن من محصول الأرز إلى مواقع التجميع الحكومية منها والخاصة، لافتا إلى توقيع غرامات مالية وعقوبات تصل للسجن في حالة إخفاء الأرز، أو عدم توريده رسميا، بواقع طن لكل فدان تمت زراعته.

حافز التوريد 100 جنيه لكل طن

وأشار وكيل الوزارة إلى أن سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة سجل اليوم الخميس في الشرقية 6750 جنيها، إضافة إلى مائة جنيه قيمة حافز توريد، فيما بلغ سعر طن الأرز الحبة الرفيعة 6500 جنيه للحبة الرفيعة، إضافة إلى مائة جنيه حافز توريد.

تحديد سعر الأرز الشعير وفقا للزراعة التعاقدية

وأوضح وكيل الوزارة، أن المحافظة زرعت نحو 226 ألفا و92 فدانا من المساحة الكلية المنزرعة بمحصول الأرز، والذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والأساسية في الدولة عامة وفي المحافظة خاصة، مؤكدا أن سعر طن الأرز الشعير يتحدد وفقا لنظام الزراعة التعاقدية ويكون قابلا للزيادة.