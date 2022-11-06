سعر الأرز الشعير اليوم.. سجل 9800 جنيه للطن «عريض الحبة»

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 9800 جنيه، وذلك للأرز عريض الحبة، كما سجل سعر طن الأرز الشعير للأرز رفيع الحبة 9300 جنيه، وذلك بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير لعام 2022 مع بداية موسم حصاد محصول الأرز 11 ألفا و300 جنيه، ليشهد تراجعا بلغ 1500 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

بينما أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية ،أن سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد قد سجل 9800 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم 9300 جنيه، ليشهد محصول الأرز تراجع ملحوظ وكبير على مدار أسابيع من حيث سعر طن الأرز.

سعر الأرز الشعير 2022

وأضاف «الرفاعي»، أن الأرز الشعير هذا العام لمحصول 2022 قد حقق إنتاجية عالية ومرضية لتصل إنتاجية الفدان الواحد لأكثر من 3 أطنان ونصف أرز شعير، وسط منزرع قد تخطى 1 مليون و200 ألف فدان أرز تحتل محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة الإنتاجية الأعلى على مستوى الجمهورية، بينما تنتج محافظة كفر الشيخ نحو 33% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى مصر.