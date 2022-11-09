سعر الأرز الشعير اليوم 2022.. استقرار العريض ورفيع الحبة

استقر سعر طن الأرز الشعير لليوم الثاني على التوالي، ليسجل اليوم الأربعاء 9800 جنيه، للأرز عريض الحبة، بيننا سجل سعر طن الأرز الشعير للأرز رفيع الحبة 9400 جنيه، وذلك بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير لعام 2022 مع بداية موسم حصاد محصول الأرز 11 ألفا و300 جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم 2022

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن استقرار سعر الأرز الشعير على مدار يومين يأتي كثمار اتخاذ إجراءات قوية لحماية المستهلك من قبل الدولة، لضبط حركة السوق في عمليات البيع والشراء خلال الأسابيع الماضية، ليسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 9800 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم 9400 جنيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود على المواطنين بالنفع.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأوضح «الرفاعي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محصول الأرز الشعير وافر هذا العام، وذات إنتاجية كبيرة، بما يعطي استهلاك السوق المحلي.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الدلتا، والثانية على مستوى محافظات الجمهورية بالنسبة لإنتاج محصول الأرز الشعير.