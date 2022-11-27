زعيم كوريا الشمالية: نعتزم اختبار أقوى سلاح استراتيجي في العالم

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأحد، إنَّ بلاده المسلحة نوويًا تعتزم امتلاك أقوى قوة استراتيجية نووية في العالم.

اختبار لسلاح جديد

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية -في نسختها باللغة الإنجليزية- أنَّ الزعيم أون اجتمع مع المساهمين في الاختبار الناجح لنوع جديد من الصواريخ البالسيتية العابرة للقارات وهو «هواسونجفو 17»، إذ أكّدوا أنَّه أقوى سلاح استراتيجي في العالم ويشكل قفزة هائلة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخ بالسيتية، مشيدًا بمساهمة العلماء والجنود ومسؤولي هذا البرنامج في تحقيق هدف بناء أقوى جيش في العالم.

الهدف من تطوير قوة نووية

وأضاف زعيم كوريا الشمالية أنَّ الهدف من تطوير قوة نووية يتمثل في حماية كرامة الدولة والشعب وسيادتهما بشكل موثوق، مؤكّدًا أنَّ هذه أكبر وأهم قضية ثورية، وهدفها الأوحد هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل في هذا القرن.

وأعرب عن امتنانه لشعبه المخلص والوطني الذي تحمل كل أنواع المصاعب وقدم الدعم المطلق لقضيته العظيمة في بناء جيش قوي واحد تلو الآخر.