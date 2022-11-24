«سول» ترفق انتقادات شقيقة رئيس كوريا الشمالية

أعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، عن أسفها الشديد إزاء الانتقادات اللاذعة من قبل «كيم يوجونج»، شقيقة زعيم كوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة وفقا لوكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية: «من المؤسف للغاية أن نائبة مدير حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي كيم يوجونج انتقدت رئيس كوريا الجنوبية اليوم، دون إظهار حد أدنى من المجاملة».

مسؤولية التوترات العسكرية

وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد إزاء تحميل بيونج يانج المسؤولية عن التوترات العسكرية الحالية في شبه الجزيرة الكورية إلى سول رغم أنها هي التي زادت من حدة التوترات بسلسلة من استفزازاتها الصاروخية.

وأكدت أنه من المؤسف بشدة أن بيونج يانج تُحمل المسؤولية عن تصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية إلى سول، على الرغم من أن تصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية هو نتيجة لسلسلة من الاستفزازات الصاروخية.

فرض مزيد من العقوبات على الشمال

وأدانت الوزارة بشدة محاولات الشمال لتحريض الشعب الكوري الجنوبي على النضال المناهض للحكومة، مؤكدة على أن أي شخص من الشعب لن يتعاطف مع هذه المحاولات، وأصدرت كيم في وقت سابق من اليوم بيانا شديد اللهجة تنتقد فيه إدارة يون لسعيها لفرض مزيد من العقوبات المستقلة على الشمال بسبب استفزازاته.