ثاني ظهور علني لابنة زعيم كوريا الشمالية

ظهر زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، علنيا ​​للمرة الثانية مع طفلته الثانية «جو آي»، خلال جلسة تصوير مع مسؤولين مشاركين في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«جو آي» ترتدي معطفا شتويا طويلا أسود مع ياقة من الفرو

وارتدت «جو آي»، وفقا لصور نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية معطفا شتويا طويلا أسود مع ياقة من الفرو.

وكانت «بيونج يانج»، كشفت عن «جو آي» للمرة الأولى، بعد أن انضمت إلى والديها أثناء إطلاق صاروخ «هواسونج -17» الباليستي عابر للقارات في 18 نوفمبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن جلسة التصوير حضرها مسؤولون وعلماء وفنيون في معهد أبحاث علوم الدفاع الذين ساهموا في تجربة إطلاق صاروخ «هواسونج-17» العابر للقارات في 18 نوفمبر الجاري.

«أون»: «هواسونج-17» يعد ابتكارا عملاقا خلقه الشعب بجهوده

وأوضح زعيم كوريا الشمالية، أن صاروخ «هواسونج-17» الباليستي العابر للقارات، يعد ابتكارا عملاقا خلقه الشعب بجهوده، وأضاف«كيم جونج أون» أنه يجب ألا نغتر أبدا بالإنجازات التي حققتها «بيونج يانج».

وكان صاروخ « هواسونج-17»، قطع مسافة 999.2 كيلومترا لمدة 4.135 ثانية، قبل سقوطه في المياه الدولية لـ«بحر اليابان»، وفقا لوسائل إعلام.

وتابع «كيم جونج أون» قائلا: إن يجب الاستمرار في المضي قدما نحو تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية التي لا حدود لها. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن الصاروخ سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية.

وأشار كيشيدا، إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات جراء سقوط الصاروخ، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.