تعاون مصري إماراتي لإبراز قضايا المياه والمناخ خلال فعاليات «COP27»

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بتقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم ببعثة الأمم المتحدة بنيويورك، والسفير أحمد جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لبحث الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها مصر لتفعيل بنود مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والتي أطلقتها مصر رسمياً خلال «يوم المياه» بمؤتمر المناخ (COP27).

وأشار «سويلم» إلى النجاح الكبير الذى حققته فعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ COP27 في لفت أنظار المجتمع الدولي لقضايا المياه وعلاقتها بـ التغيرات المناخية الذي كان نتيجة لمجهودات مصر وشركائها على مدى شهور شهور عديدة سابقة، مع تأكّيد أنَّ هذا النجاح ليس سوى البداية لمسار من العمل والمشروعات التي يجب تنفيذها على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية خاصة بالدول الإفريقية.

وزير الري: دعم دولي كبير لمبادرة التكيف بقطاع المياه من مختلف الحكومات

وأوضح أنَّ المبادرة الدولية للتكيف بـ قطاع المياه لاقت دعماً كبيراً من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية خلال مؤتمر المناخ، وهو الأمر الذى يجب البناء عليه للبدء في التحرك قدماً نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع، حيث بدأت مصر التواصل مع الشركاء الدوليين لصياغة مشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.

إعلان تفاصيل المبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة

وأوضح أنَّه سيتمّ خلال الشهور القليلة المقبلة اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلي للمبادرة، إذ سيتمّ بحلول الأول من يناير 2023 تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة و وضع الهيكل التنظيمي وتشكيل سكرتارية المبادرة ، وبحلول الأول من مارس 2023 سيتمّ وضع خطة عمل المبادرة والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتمّ إعلان كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في مارس 2023.

كما أشار إلى التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة لتأكّيد الاستمرار في إبراز قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمي خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 والمزمع عقده بالإمارات العام المقبل.