خبير بيئي لقناة القاهرة الإخبارية: 90 تريليون دولار لتمويل أضرار التغيرات المناخية

قال الدكتور عمر الحسيني أستاذ البيئة والتغيرات المناخية بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إنه لم يكن هناك توافق بين الدول المختلفة بخصوص التوصل إلى آلية لتمويل الخسائر والأضرار لمواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على أن البنية التحتية ستكون في حاجة إلى ضخ 90 تريليون دولار حتى عام 2050، وبالتالي فإن التأخير في توفير المبالغ المطلوبة يعطل العالم عن تجميع الأموال اللازمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

الدول الصناعية الكبرى حاولت التنصل من مسئوليتها التاريخية

وأضاف الحسيني خلال تصريحات مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج مستقبل العالم، على القاهرة الإخبارية، أنّ الدول الصناعية الكبرى كانت تحاول التنصل من مسئوليتها التاريخية تجاه زيادة الانبعاثات الكربونية، حيث تشكل الصين 30% من الانبعاثات، و15% للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات الكوارث البيئية.

الدول النامية تتضرر بشكل مباشر من التغيرات المناخية

وتابع أستاذ البيئة والتغيرات المناخية بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن الدول النامية تتضرر بشكل مباشر، وتتكبد خسائر اقتصادية وبشرية على مدار السنوات الماضية، ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تعاون الدول من أجل إيجاد صيغة تفاهم وتعويض الدول النامية عن الأضرار التي لم تكن شريكة فيها.