كيفية عمل بحث عن التغيرات المناخية والحد من آثارها.. خبيرة تربوية توضح

حددت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، طرق عمل بحث عن التغيرات المناخية وآليات الحد من آثارها السلبية، موضحة أن الطالب يبدأ بتحديد أسباب مشكلة التغيرات المناخية وهي أولى الخطوات التي يجب تحديدها تمهيداً لحلها بشكل علمي ويمكن للطالب الاستعانة بمصادر متعددة مثل الكتب العلمية والمواقع الإلكترونية الموثقة أو لقاء مع أحد المسؤولين في وزارة البيئة ومن خلال تلك المصادر يستطيع الطالب الإلمام بأسباب المشكلة تمهيداً لحلها.

مراحل إعداد بحث عن التغيرات المناخية

المرحلة الثانية في عمل بحث عن التغيرات المناخية، تتمثل في بحث الطالب عن حلول متعددة لحل المشكلة وهي طريقة منهجية في التفكير تجعل الطالب يقترح بدائل لحل مشكلة التغيرات المناخية وهنا يجيب تدريب الطالب على إعداد الخطط البديلة للخطة الأساسية ليكون لديه مجموعة البدائل المناسبة.

تأتي الخطوة الثالثة في البحث عن الحل الأنسب وفيها يختار الطالب الحل الأنسب للمشكلة والذي يسهل تطبيق دون معوقات، وهنا الحل المناسب هو الحل المنطقي القابل للتطبيق الأقل كُلفة والأبقى في الأثر ثم تخطيط الحل وتنفيذه وهنا تأتي مرحلة التخطيط للحل والبدء في تنفيذه على أرض الواقع وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التى يجب تدريب الطلاب عليها بشكل ميداني، بحسب ما روته «إيلارية» لـ«الوطن».

ضرورة قياس مدى نجاح الحل

وأكدت الدكتورة إيلارية عاطف، أنه عند التخطيط للحل يجب وضع جميع الأبعاد نصب أعين الطلاب حتى يستطيع التمييز بين الحلول المختلفة ويختار منها القابل للتطبيق وقياس مدى نجاح الحل وهذا يتم بعد فترة من التنفيذ لقياس أثر الحل على المشكلة، وتُعد تلك الخطوة من أهم الخطوات برغم إغفال الكثيرين عن تنفيذها لأنها تجعل تقييم حل المشكلة قابل للتطوير وتلغي فكرة الإجابة المقدسة والصحيحة في المطلق.