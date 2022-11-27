سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي، اليوم الأحد، فيما انخفض في بعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي سواء المصرية أو الأجنبية، وذلك بعد أن شهد الفترة الماضية حالة من التذبذب في سعر صرف البيع والشراء.

وتستعرض «الوطن»، من خلال متابعاتها الاقتصادية المرتبطة بأسعار العملات، آخر التحديثات الصباحية المرتبطة بأسعار شراء وبيع الدينار الكويتي بالبنوك، في القطاع المصرفي.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ويرصد هذا التقرير ما استقر عليه سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد، ضمن الخدمات اليومية للقراء والمتابعين، كما يلي:

- سجل سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.18 جنيه للشراء، و79.94 جنيه للبيع.

- في بنك CIB بلغ سعر عملة الكويت اليوم نحو 77.33 جنيه للشراء، و79.94 جنيه للبيع.

- سعر شراء الدينار بالبنك المركزي المصري 79.74 جنيه للشراء، و80.10 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في بنك مصر 76.90 جنيه للشراء، و79.80 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 79.90جنيه للشراء، و79.94 جنيه للبيع.

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.63 جنيه للشراء، و79 .94 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية داخل تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 76.94 جنيه للشراء و79.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وفي سياق آخر، استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد، في البنك المصري الخليجي بنحو 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس وصل إلى 6.48 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، ووصل إلى 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، في المصرف المتحد 6.31 للشراء، و6.55 جنيه لعمليات البيع.