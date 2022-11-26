أسعار اللحوم اليوم السبت في منافذ التموين ومحال الجزارة.. استقرار ملحوظ

استقرار ملحوظ سجلته أسعار اللحوم اليوم السبت في كل المنافذ ومحال الجزارة، نتيجة طرح كميات كبيرة توفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذها يوميا بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وخلال الدقائق القليلة الماضية زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول أسعار اللحوم اليوم السبت حيث يقبل البعض على شراء كميات في بداية الأسبوع تكفي لنهايته.

أسعار اللحوم اليوم

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين بنسبة 30% عن مثيلاتها في محال الجزارة بجميع أنحاء الجمهورية، فسجل سعر كيلو اللحوم البلدي 145 جنيها، والكبدة البلدي الطازجة 145 جنيها، واللحوم السوداني الطازجة 115 جنيها.

ووصل سعر اللحوم الضأن الطازجة إلى 145 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الطازج 130 جنيها، والبفتيك الطازج الكيلو بـ140 جنيها، والسجق الطازج 100 جنيه.

أسعار اللحوم في محال الجزارة

وعن أسعار اللحوم في محلات الجزارة، ووفق النشرة السعرية الصادرة عن شعبة القصابين بالغرفة التجارية، استقرت الأسعار اليوم في الأسواق المحلية، فسجل البلدي الكندوز بين 170 إلى 190 جنيهًا للكيلو، والضأن الطازج يبين 180 و200 جنيه للكيلو، وكباب الحلة الطازج بين 180 إلى 190 جنيها، والكبدة الكندوز الطازجة بين 160 و180 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الأستيك والبفتيك لقيم سعرية تراوحت بين 190 و200 جنيه، والكيلو الجملي بين 140 و160 جنيها، واللحم المفروم من النوع البلدي بين 180 و190 جنيها، واللحم البتلو بين 170 و190 جنيهًا، والمفروم البقري البلدي بلغ سعره 170 جنيها.

أما عن السجف فوصل سعره من النوع البلدي 150 جنيها، وسعر كيلو الموزة البلدي بقري 195 جنيها، وسعر كيلو الضأن البلدي 220 جنيها.