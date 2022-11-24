سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس في عدد من البنوك

يشهد سعر الدينار الكويتي، تذبذبا في صرفه بالبنوك العربية والأجنبية بشكل عام، والاختلاف الوحيد في سعره في حدود قرشين أو ثلاثة، لذا يبحث الراغبون في شراء أو بيع العملة الكويتية، عن أفضل وقت للبيع أو للشراء، وفقا للأسعار المعلنة بالبنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

نستعرض آخر التحديثات الصباحية المرتبطة بأسعار شراء وبيع الدينار الكويتي بالبنوك، في القطاع المصرفي.

- سعر شراء الدينار بالبنك المركزي المصري 79.50 جنيه للشراء، و79.86 جنيه للبيع.

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.62 جنيه للشراء، و79.98 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية في تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 77.02 جنيه للشراء، و79.82 جنيه للبيع.

- بلغ السعر في بنك مصر 76.95 جنيه للشراء، و79.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

- سجل سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو77.87 جنيه للشراء 79.98 جنيه للبيع.

- جاء سعر الدينار الكويتي مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.18 للشراء، و79.98 جنيه للبيع.

- داخل بنك cib بلغت العملة الكويتية اليوم، 77.33 جنيه للشراء، و80.03 جنيه للبيع.