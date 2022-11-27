أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية.. الطن يبدأ بـ1528 جنيها

حافظت أسعار الأسمنت اليوم على استقرارها في الأسواق المحلية المختلفة، والشركات المنتجة للحديد، وتختلف تكاليف النقل من محافظة إلى أخرى، حيث سجل الطن بالنسبة للأسمنت الرمادي 1655 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار الطن في الشركات المختلفة بين 1528 و1720 جنيهًا.

ووفقًا للنشرة السعرية الصادرة عن شعبة مواد البناء التابعة للغرف التجارية، جاءت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي.

أسعار الأسمنت اليوم

- بلغ سعر طن أسمنت في العربية للأسمنت «المسلح» 1650 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت شركة التعمير إلى 1650 جنيهًا.

- استقر سعر طن أسمنت في الوطنية للأسمنت «العسكري» ببني سويف عند 1528 جنيها.

- طن أسمنت لافارج للأسمنت «المخصوص» 1620 جنيهًا.

- طن أسمنت شركة أسمنت «السهم» 1530 جنيهًا.

- طن أسمنت في «أسمنت النصر» 1615 جنيهًا للطن.

- طن أسمنت السويدي 1720 جنيهًا.

- طن أسمنت وادي النيل 1610 جنيه.

- أسمنت حلوان 1650 جنيها.

- طن أسمنت قنا الشهيرة بـ«المسلة» 1555 جنيها.

- طن أسمنت شركة سيناء 1535 جنيها للطن الواحد.

يذكر أنّ منتجي الأسمنت في مصر، يبحثون حاليا عن آليات جديدة للتحول نحو الطاقة النظيفة، نظرا لتزايد أسعار الطاقة بشكل مستمرا، لذا وقّعت مؤخرا شركة السويس للأسمنت، اتفاقًا جديد لشراء الكهرباء مع شركة إنترو باور اند يوتيليتيز، لإنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مصنع أسمنت السويس.