استقرار أسعار الأسمنت والحديد في تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الأسمنت والحديد اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 في أسواق البناء، حيث سجل أقل سعر للطن للأسمنت 1350 جنيها، بينما بلغ أقل سعر لطن الحديد 15750 جنيها، وفقا لما تم إعلانه من قبل الشركات العاملة في القطاع.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم 1400 جنيه للطن، ويباع أسمنت «السويدي» بـ1430 جنيها للطن، كما يبلغ سعر الأسمنت لشركة الدلتا 1380 جنيها للطن، ويمثل متوسط الأسعار في السوق المحلية، بينما بلغ سعر أسمنت «الصعيد» 1400 جنيه للطن، وأسمنت وادي النيل 1350 جنيها، وأسمنت السويس 1430 جنيها، وأسمنت سيناء وصل إلى 1300 جنيه للطن.

كما يباع أسمنت النصر بسعر 1360 جنيها للطن، وأسمنت الممتاز بـ1430 جنيها للطن، ووصل سعر الطن بشركة أسمنت المنيا إلى 1370 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

بينما جاءت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد كالتالي:

- سعر طن حديد عز الدخيلة اليوم يتراوح بين 17,700 و17,750 جنيها.

- سعر طن حديد المصريين اليوم يتراوح بين 17,400 إلى 17,500 جنيه.

- سعر طن حديد بشاي اليوم من 17.600 إلى 17.650 جنيها.

- سعر طن حديد المثال اليوم من 17.000 جنيه إلى 17,400 جنيه.

- سعر طن حديد عطية اليوم من 15,700 جنيه إلى 15,750 جنيها.

- سعر طن حديد سرحان اليوم من 15.750 جنيها إلى 15.850 جنيها.

- سعر طن حديد المراكبي اليوم من 15,750 جنيها إلى 15,950 جنيها.

- سعر طن حديد الكومي اليوم من 15,900 جنيه إلى 15,950 جنيها.

- سعر طن حديد المعادي اليوم من 15.800 إلى 15,900 جنيه.

- سعر طن حديد العشري اليوم من 16,000 جنيه إلى 16.100 جنيه.

- سعر طن حديد مصر ستيل اليوم من 15,900 جنيه إلى 16.050 جنيها.