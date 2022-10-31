350 مليون جنيه لإنتاج الكهرباء الخضراء لقطاع الأسمنت قبل COP27

يبحث منتجو الأسمنت في مصر، عن آليات جديدة للتحول نحو الطاقة النظيفة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الطاقة تزايدا مستمرا، وبالتزامن مع انطلاق قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر لأول مرة في شرم الشيخ، وقّعت شركة السويس للأسمنت، اتفاقًا لشراء الكهرباء مع شركة إنترو باور اند يوتيليتيز، بهدف إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصنع أسمنت السويس.

توفير تكاليف الكهرباء وخفض الانبعاثات

وذكرت الشركة في بيان، أنّها تتعاون من خلال هذا الاتفاق الطويل الأجل الذي تبلغ قيمته 350 مليون جنيه لتوفير توفر طاقة إنتاجية بمقدار 45 جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة، وهو ما يقابله تفادي نحو 22000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي 440000 طن على مدار 20 عامًا، حيث يهدف المشروع إلى توفير تكاليف الكهرباء والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، وذلك بالتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة.

من المقرر أن يقيم المشروع نظمًا للطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 20 ميجاوات لمصنع السويس، ما يمثل نحو 20% من إجمالي استهلاكات الكهرباء للمصنع.

وقال محمد حجازي، العضو المنتدب، إنّ الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للطاقة المتجددة لا تعد ولا تحصى، وأضاف أنّه من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة، فإنّنا نتطلع إلى الفوائد الاقتصادية الطويلة الأجل، ونضع الأساس الذي تقوم عليه الأنشطة المنخفضة الكربون وأمن الطاقة دون تعريض البيئة للخطر.

وأكد حجازي، أنّ تلك الخطوة ستساعد على خفض تكاليف الكهرباء، وستقرب المجموعة من هدفها بخفض صافي انبعاثات الكربون إلى 400 كجم/طن بحلول عام 2030، ما يعادل خفضًا بنسبة 47% مقارنة بعام الأساس وهو عام 1990.

إنشاء محطة الطاقة الشمسية في عام 2023

ومن المقرر أن يبدأ إنشاء محطة الطاقة الشمسية في عام 2023، وأن يدخل حيز التشغيل في النصف الأول من عام 2023، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مع توقع الانتهاء من المشروع في غضون عامين، وسيتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة العامة للكهرباء في النصف الثاني من عام 2023، وتمد مصنع السويس بالكهرباء الخضراء حتى عام 2043.