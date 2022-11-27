مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين صحة البلاغ ووقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ونتج عن الحادث وفاة شخص يدعى «محمد ك.س»، 46 عاما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، وإصابة شخص آخر يدعى «محمود م.ز»، 35 عاما، بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رفع آثار الحادث

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة، ورفع آثار الحادث.