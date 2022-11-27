أستاذ اقتصاد: مصر دخلت عصر الطاقة بقوة شديدة

قالت الدكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إننا صنعنا ملف للطاقة المتجددة بعنوان «صناعة المستحيل»، ومصر دخلت عصر الطاقة بقوة شديدة ودخلت نادي الكبار بمنتهى الدافعية، مشيرة إلى أن مشروع «بنبان» يمثل نموذجا تنمويا ابتكاريا متكاملا للشراكة بين قطاعي الحكومي والخاص وصندوق مصر السيادي، إلى جانب الشراكات الدولية، لافتة إلى أننا قدمنا نموذجا للعالم حول الشراكة المتكاملة وتعريفهم بكيفية وصول مصر لأحد الملاذات الأمنة لتخفيض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي.

مصر لديها إمكانات أعلى من المستهدفات

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن وكالة الطاقة الدولية تحدثت عن المشروعات الطاقة باعتبار أن مصر لديها إمكانات أعلى من المستهدفات التي وضعتها في ملفها الخاص بتحول الطاقة، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية والحكومة المصرية حرصت على مقابلة رؤساء الشركات العالمية خاصة في ملف التحول الطاقي.

محطة «بنبان» عاصمة الشمس

وتابعت بأن محطة «بنبان» عاصمة الشمس أصبحت نموذج للعالم بأكمله بطاقتها الكبيرة المتطورة، حيث إنّها تُقدم نموذج للطاقة المتجددة بشكلها الجديد، مؤكدة أهمية مشروع بنبان وتميزه لذلك حصل على جوائز عالمية سواء في الابتكار والتميز كأفضل المشروعات.

وأشارت أستاذ الاقتصاد والطاقة، إلى أنّنا وضعنا إطار للشركات المشاركة في محطة بنبان لكي يكون 10% من أرباح تلك الشركات للمسؤولية الاجتماعية، متابعًة بأنّ مصر وضعت آليات مبتكرة للغاية لكي تصل لأساليب التمويل بالنسبة لتلك المحطة.