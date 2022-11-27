يوسف الحسيني: مصر مهمة في المنطقة العربية.. وربنا كرَّمها في القرآن

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن الهيدروجين الأخضر هو البترول الجديد، موضحًا: «ربنا سبحانه وتعالى يحب مصر، حيث أكد على عموم البشرية أن هذا البلد آمن، وقال في كتابه العزيز ادخلوا مصرَ إن شاء الله آمنين».

وأضاف الحسيني، خلال تقديم حلقة السبت، من برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «لكل جواد كبوة واحدة، مصر أقوى من أي جواد وأسرع وأعظم من ذلك، بل وأهم، مصر مهمة للمصريين والعالم، من أراد أن يصدق ذلك فليصدقه ومن لا يريد هو حر».

مصر مهمة في المنطقة العربية

وتابع الإعلامي: «المنطق والتاريخ والسياسة والاقتصاد يؤكدون أن مصر مهمة في المنطقة العربية لكل الأسباب الممكنة، مثل الوضع الجغرافي وقوتها الجيوسياسية وممراتها الملاحية وقوتها المسلحة وجيشها الجبار بلا تجبر».

يقين حقيقي لدى العالم

وأردف، أن العالم أصبح عنده يقين حقيقي أن هناك ضرورة قصوى وملحة في الحفاظ على استقرار مصر دائما: «العالم جرب أن ينسج المؤامرات على هذا الوطن خلال سنوات طويلة مضت، ومن بعد 2014 كان يقدم رِجلا ويؤخر أخرى، ولكن بعد ذلك وصل إلى يقين مفاده، أن استقرار هذا البلد أصبح ضرورة ملحة وقصوى لكل العالم».