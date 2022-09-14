بوتين لـ«جوتيريش»: نرحب بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية بشأن زابوريجيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن ترحيب روسيا بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنّ بوتين أكد لـ«جوتيريش»، أن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» الى الدول الفقيرة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اتهام روسي بتجربة أمريكية لأسلحة جديدة

وفي سياق آخر، قال سفير موسكو لدى واشنطن، إن أمريكا تسعى لتجربة أسلحة جديدة في أوكرانيا لمواجهة روسيا، وكانت أوكرانيا تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية، من استعادة عدد كبير من الكيلومترات والمدن التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية.

وشهد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنيسكي رفع العلم الأوكراني على المدن المحررة.