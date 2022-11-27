«الداخلية» تواصل تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا»، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 6922 بطاقة رقم قومي، و13897 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 26/11/2022.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: «15340» لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – «15341» لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.. حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد 259 بطاقة رقم قومي و342 مصدرا مميكنا.

كما واصلت إدارة الإعلام والعلاقات بالقطاع الإستجابة لإلتماسات أهلية الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوى الهمم» وإيفاد مأموريات لعدد 15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات «فنية – قانونية» لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض «النوادى - الرياضية - الجهات الحكومية» ، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد 203 مواطنين.

كما أصدر مركز القطاع بمحافظات «المنوفية – أسوان – الدقهلية - البحيرة» بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات «فنية – قانونية» لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى «أشمون – أبو حمص – النوبارية - شبراخيت - السنبلاوين – تمى الأمديد – كوم أمبو» وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم قومي لعدد 1778 مواطنة، كما تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 128 مواطنا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.