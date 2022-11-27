ضبط 6 آلاف طربة «حشيش» قيمتها 42 مليون جنيه مع تاجري مخدرات في السويس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ تخصصا في نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك عن طريق إعداد مخزن سرى داخل سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما 6 آلاف طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 كيلوجرام ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المواد المخدرة بـ42 مليون جنيه.