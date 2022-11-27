حزب سياسي أوروبي يتوقف عن استخدام «تويتر» بسبب الأخبار الكاذبة

أعلن الحزب الحاكم في سلوفينيا «حركة الحرية»، اليوم الأحد، أنه قرر التوقف عن استخدام موقع التغريدات القصيرة «تويتر» خشية أن يتم استخدام موقع التواصل الاجتماعي من قبل السياسيين لنشر أخبار كاذبة وخطابات تحض على الكراهية.

وقال الحزب، الذي يشغل 41 مقعدًا في البرلمان من أصل 90، في بيان له، إنه «نظرًا إلى سلوك وتصريحات مالك تويتر الجديد وإدارته، يمكننا أن نتوقع منهم إفساح المجال بشكل أكبر للتواصل غير اللائق وخطاب الكراهية»، حسبما نقلت قناة (فرانس 24).

توقف الحساب لمدة 3 أسابيع

وأضاف أن «حسابه على تويتر توقف لمدة ثلاثة أسابيع بسبب مشاكل فنية، ومع مرور الوقت أدرك أنه لايحتاج إلى هذه المنصة للتوجه إلى المواطنين بشكل فعال».

وكان الحزب الحاكم في سلوفينيا «حركة الحرية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب قد فاز بالانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي.