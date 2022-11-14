العالم في 24 ساعة: انتخاب أول رئيسة لسلوفينيا.. وشرق أوغندا تسجل حالة وفاة بـ«إيبولا»

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 12 حدثا تنوع ما بين سياسية وأمنية كان من أبرزها، فوز ناتاشا بيرك موزار، بالانتخابات الرئاسية في سلوفينيا،، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة، فيما سجلت السلطات الصحية الأوغندية، تسجيل حالة وفاة بفيروس «إيبولا» في الجزء الشرقي من البلاد.

وفازت ناتاشا بيرك موزار، بجولة الإعادة في الانتخابات السلوفينية، لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة «منصب شرفي» منذ استقلال بلادها، العضو في الاتحاد الاوروبي، عقب تفكك يوجوسلافيا في 1991.

49.9 % نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بسلوفينيا

وحصلت ناتاشا بيرك موسار، البالغة من العمر «54 عاما»، المدعومة من حكومة«يسار-الوسط»، في جولة الإعادة على 53.83% من الأصوات، فيما حصد منافسها السياسي اليميني، وزير الخارجية السابق أندزي لوجار« «46 عاما» على 46.17%، بعد فرز 86.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سلوفينيا، 49.9%، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت ناتاشا بيرك موزار، أثناء احتفال فريقها الانتخابي إن مهمتها الأولى ستكون سد فجوة الانقسام العميق بين اليسار واليمين، فيما أقر منافسها بالهزيمة، وأعرب لوجارعن أمله في تنفيذ رئيسة البلاد الجديدة، كل الوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية

وأضافت ناتاشا بيرك موزار: «طوال حياتي كنت أؤيد نفس القيم: الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح»، موضحة أن حان الوقت للتوقف عن التعامل مع الماضي.

منافسة 7 مرشحين في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية السلوفينية

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في سلوفينيا، قبل أسبوعين، دخل 7 مرشحين، منافسة، وفشل المرشحون في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، فيما دخلت ناتاشا بيرك موزار وأندزي لوجار جولة الإعادة.

وفي اليمن، أدى انفجار لغم زرعه الحوثيون، في «منطقة القعيف» بمحافظة الجوف الواقعة شمال البلاد، إلى إصابة 3 نساء.

«مسام»: نزع 1835 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة منذ بداية نوفمبر

وأمس الأحد، مشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 716 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة، في عدة محافظات يمنية، زرعها الحوثيون خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، مشيرا في بيان، إلى 1835 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة، تم نزعها منذ بداية الشهر الجاري.

وكان «المرصد اليمني للألغام»، أشار في وقت سابق، إلى مقتل وإصابة 273 مدنيا نتيجة ألغام الحوثيين ومخلفات الأزمة في العديد من المحافظات اليمنية خلال فترة الهدنة الأممية، التي استمرت لنحو 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد الألغام الحوثية المنزوعة من الأراضي اليمنية، منذ بداية «مسام»السعودي حتى الآن، 371 ألفًا و952 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وتوفي مختطف لدى الحوثيين يدعى عزيز دبوان الدهمشي «40 عاما» ،أمس الأول السبت، بعد تعرضه للتعذيب الوحشي على مدى شهر، في سجن الصالح بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، فيما توفي محمد عبدالرحمن محمد الحميقاني من أبناء «محافظة البيضاء»، أحد الأسرى المختطفين في العاصمة اليمنية «صنعاء» الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء عمليات تعذيب وحشي تعرض لها في السجن.

وفي الكويت، أعلنت الجمارك، حظر حمل الأغذية الطازجة والمجمدة القادمة من لبنان والعراق وسوريا، ضمن الجهود لضمان عدم دخول «الكوليرا» إلى البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«إف بي آي»: الصين وإيران تستخدمان محققين خاصين للتجسس على المعارضين

وفي الولايات المتحدة، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أن الصين وإيران تستخدمان محققين خاصين للتجسس على المعارضين، في عدة ولايات أميركية منها: «نيويورك» و«كاليفورنيا»، فوقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

بدوره، دعا الرئيس المشارك لـ«حزب الخضر» الألماني، أوميد نوريبور، «الاتحاد الأوروبي» إلى إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، مرحبا في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم سونتاج» المحلية، بالقرار الأوروبي فرض عقوبات أولى على طهران

اقتصاديا، عبر وفد من «صندوق النقد الدولي» برئاسة جونفياف فاردي، عن ارتياحها وتفاؤلها بالعمل المنجز في الجزائر، مؤكدا أن «الصندوق»، يعمل على دعم وتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التعاون في المجال النقدي حول العالم.

وقال «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري في بيان، إن رئيس «لجنة المالية والميزانية» لخضر سالمي، قدم عرضا خلال استقباله وفد «الصندوق»، عن مجهودات بلاده لتجسيد الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون في التزاماته 54 لاسيما في ظل السياق الاقتصادي الدولي الحالي.

أوغندا تعلن تسجيل حالة وفاة بـ«إيبولا» شرق البلاد

وفي قطاع الصحة، ظهر فيروس «إيبولا»، في الجزء الشرقي من أوغندا، خارج مركز تفشيه في المنطقة الوسطى من البلاد، وقالت وزيرة الصحة الأوغندية، روث أسينج، أمس الأحد، في تغريدة، إن البلاد سجلت حالة وفاة مؤكدة لرجل «45 عاما» في منطقة جينجا في شرقي البلاد.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة الأوغندية، حتى 6 نوفمبر الجاري، تسجيل 135 حالة مؤكدة بـ«إيبولا» منذ أن جرى الإبلاغ عن تفشي الفيروس في 20 سبتمبر الماضي.

وفي الولايات المتحدة، تعرضت مضيفة طيران في شركة الطيران «يونايتد إيرلاينز» لاعتداء على متن رحلة من «سان فرانسيسكو» إلى «شيكاغو»، عند هبوطها في «مطار أوهير»، فيما تم نقلها وشخصان آخران إلى المستشفى.

مصرع شخصين جراء حادث مروري بـ«جوانجدونج» الصينية.. والسبب «تسلا»

وأوضحت ««يونايتد إيرلاينز» في بيان، إن السلطات أخرجت مسافرة مشاكسة على متن رحلة جوية عند هبوطها، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة.

وفي مقاطعة «جوانجدونج» الجنوبية الصينية، لقى شخصين اثنيين مصرعهما وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء فقد سائق سيارة «تسلا»، يدعى «تشان» فجأة السيطرة وزادت سرعة السيارة من تلقاء نفسها بسرعة عالية لكيلومترين، فيما استبعدت الشرطة الصينية إمكانية قيادة «تشان» كانت تحت تأثير المخدرات والكحول.

من جانبه، قال نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام إسحق زي، في مقال، إلى آثار تغير المناخ في العراق هائلة، مضيفا في مقال، إن البلاد تقف على خط المواجهة أمام أزمة المناخ العالمية باعتبارها خامس أكثر البلدان ضعفا في العالم

عبور 40885 لاجئا معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان «المانش»

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، أعلنت بريطانيا، عبور أكثر من 40 ألف مهاجر «قناة المانش» إلى البلاد، في 2022، في رقم قياسي جديد، وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن العدد الإجمالي الأولي للعابرين وصل إلى 40885 لاجئا معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان، ووفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الدفاع البريطانية، إلى رصد نحو 972 شخصا، أمس الأول السبت، على متن 22 قاربا، أثناء عبورهم «المانش»، فيما قال وزير الهجرة روبرت جينريك، في صحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية، إن كرم بلاده يُساء استغلاله من قبل المهاجرين الاقتصاديين، مشيرا إلى أهمية توثيق علاقاتت بلاده مع الجانب الفرنسي، حيث ستشهد شراكة جديدة بين البلدين، تقديم «لندن» نحو 80 مليون جنيه إسترليني لـ«باريس» لتعزيز العمليات المشتركة ضد عصابات تهريب البشر.

14 ولاية بالمكسيك تحتج عل مقترح لإصلاح «معهد الانتخابات»

وفي المكسيك، تظاهر عشرات الآلاف في 14 ولاية، وسط مخاوف من أن تتركز السلطة الانتخاباية، في أيدي الحكومة احتجاجا على مقترح لإصلاح «المعهد الوطني للانتخابات» قدمه رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وارتدى المتظاهرون، قمصانا بألوان الشعار الرسمي للهيئة الانتخابية، وحمل حملوا شعارات تدعو إلى عدم المساس بـ«معهد لانتخابات»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، قال أوبرادور، إن إصلاح «معهد لانتخابات»، سيسمح للمكسيكيين بانتخاب سلطات انتخابية ويحد من تأثير المصالح الاقتصادية في السياسة.