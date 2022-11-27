المخرج عمرو عرفة يحيي ذكرى رحيل عامر منيب: ستظل في قلوبنا

حرص المخرج عمرو عرفه على إحياء ذكرى رحيل الفنان عامر منيب، من خلال منشور عبر حسابه الخاص على «تويتر».

وغرّد المخرج عمرو عرفة، بمنشور خاص عن الفنان عامر منيب تذكره بكلمات مؤثرة حيث قال: «الله يرحمك يا عامر رحلت ولم ترحل ذكراك الطيبة».

ذكرى رحيل الفنان عامر منيب

كما شارك صورة خاصة للفنان عامر منيب مكتوب عليها: «رحلت وستظل ذكراك في قلوبنا»، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التغريدة، متمنين له الرحمة والمغفرة.

يذكر أن مريم ابنة الفنان عامر منيب، أحيت ذكراه بمنشور كتبته عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، قالت فيه: «السبت 26 نوفمبر 2011 سنة جديدة لا تحسب من الزمن، 11 سنة؟ ومشاعري كما هي وكأنه الأمس، 11 سنة في الجنة وللأبد انت في أفضل مكان، أحسن وآمن رغم المسافات بيننا يا أبي».