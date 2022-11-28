أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الإثنين.. الرمان بـ9 جنيهات

واصلت أسعار الفاكهة استقرارها في السوق المحلية عند نفس القيمة الشرائية منذ ما يقرب من أسبوعين، بسبب توافر الأصناف المختلفة والمتنوعة وتوازن عملية العرض والطلب.

وترصد «الوطن» في بداية اليوم الإثنين، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وصل سعر الموز المستورد بـ35 جنيهًا، تين برشومي 30 جنيهًا، كيوي بـ35 جنيهً.، جوافة بـ15 جنيهًا، برقوق بـ32 جنيهًا، أناناس بـ55 جنيهًا، وسجل سعر الرمان نحو 9 جنيهات، تفاح سكري بسعر 35 جنيهًا، وفق جولة قامت بها بوابة «الوطن» عبر أسواق التجزئة بمنطقة الدقي.

وسجل سعر الكيلو من البرتقال أبو سرة نحو 7.5 جنيه، ووصل سعر البلح البرحي إلى نحو 60 جنيهًا، تفاح أخضر مستورد سجل سعر 60 جنيهًا، بطيخ بسعر 18 جنيهًا للكيلو، فاكهة القشطة بسعر 30 جنيهًا، باباظ أخضر بسعر 14 جنيهًا، موز بلدي بسعر 15 جنيهًا، وكنتالوب بـ12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وداخل سوق العبور، سجل الخوخ المستورد 15 جنيهًا، العنب الرومي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا، التين البرشومي بين 6 و12 جنيهًا، الجوافة تراوحت بين 3 و8 جنيهات، الرمان سعره بين 5 و10 جنيهات، كنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

وسعر البلح الزغلول تراوح بين 5 و9 جنيهات، بلح رملي بين 5 و8 جنيهات، بلح سيوي بين 20 و25 جنيهًا، أناناس 35 جنيهًا، البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات، برتقال أبو سُرة تراوح بين 4 و7 جنيهات، مانجو بين 15 و25 جنيهًا، كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، برتقال سكري بين 4 و6 جنيهات، يوسفي بين 4 و8 جنيهات.