أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأحد 27 نوفمبر

حافظت أسعار الفاكهة في السوق المحلي على نفس قيمتها منذ ما يقرب من أسبوعين، بسبب توافر الأصناف المختلفة والمتنوعة وتوازن عملية العرض والطلب.

وترصد «الوطن» في بداية اليوم الأحد أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

ووفق جولة قامت بها بوابة «الوطن» عبر أسواق التجزئة بمنطقة الدقي، جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

موز مستورد بـ35 جنيهًا.

تين برشومي 30 جنيهًا

كيوي بـ35 جنيهًا.

جوافة بـ15 جنيهًا.

برقوق بـ32 جنيهًا.

أناناس بـ55 جنيهًا.

سجل سعر الرمان نحو 9 جنيهات.

تفاح سكري بسعر 35 جنيهًا.

سجل سعر الميلو من برتقال أبو سرة نحو 7.5 جنيه.

وصل سعر بلح برجي إلى نحو 60 جنيهًا.

تفاح أخضر مستورد سجل سعر 60 جنيهًا.

بطيخ بسعر 18 جنيهًا للكيلو.

فاكهة القشطة بسعر 30 جنيهًا.

باباظ أخضر بسعر 14 جنيهًا.

موز بلدي بسعر 15 جنيهًا.

كنتالوب بـ12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت سعر الفاكهة وفق الموقع الالكتروني الرسمي لسوق العبور كالآتي:

الخوخ المستورد سعره 15 جنيها.

العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

التين البرشومي بين 6 و12 جنيها.

الجوافة تراوح بين 3 و8 جنيهات.

الرمان سعره 5 و10 جنيهات.

كنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

أناناس بسعر 35 جنيها.

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة تراوح بين 4 و7 جنيهات.

مانجو بين 15 و25 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها.

برتقال سكري بين 4 و6 جنيهات.

يوسفي بين 4 و8 جنيهات.

بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي بين 5 و8 جنيهات.

بلح سيوي بين 20 إلى 25 جنيها.