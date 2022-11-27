بعد سيول جدة السعودية.. جنوب سيناء تستعد لمواجهة الأمطار المحتملة

تسببت سيول جدة السعودية، في غرق المدينة، إذ اجتاحتها سيول قوية، وأسفر عنها خسائر كثيرة بالأرواح، الأمر الذي جعل محافظة جنوب سيناء، تضع خطة عاجلة وسريعة لمواجهة السيول المقرر أن تأتي على المحافظة خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المحافظة لديها خطة محددة لاستقبال الأمطار والسيول، موضحاً أن جنوب سيناء من المحافظات التي تتعرض سنويا للأمطار المصاحبة بالسيول.

سيول جدة بالسعودية

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سيول جدة بالسعودية والتي اجتاحت المدينة، منذ يومين مشابهة لما حدث في مدينة طابا عام 2014 حيث دمرت السيول معظم البنية التحتية.

جنوب سيناء تستعد لموسم السيول

أكد محافظ جنوب سيناء، أن موسم الأمطار والسيول يبدأ مبكرا عن باقي المحافظات، حيث يبدأ من شهر سبتمبر حتى فبراير، قائلا إنه جرى عقد لقاء مع كل رؤساء المدن لمراجعة استعدادات موسم الأمطار والسيول وتوزيع التعليمات على جميع المديريات ورؤساء المدن للتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

كيف تواجه جنوب سيناء السيول؟

وتابع أنه جرى عمل سيناريوهات عديدة لمواجهة السيول في مدينة شرم الشيخ ومدن أخري بالاشتراك مع كافة الجهات وتحت إشراف وتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المهنية، وجرى ربط كل المدن عن طريق هذه الشبكة لمتابعة أي أزمة ووضع الحلول المناسبة.

خطة عاجلة لمواجهة سيول جنوب سيناء بعد جدة

وأشار إلى أنه جرى تطهير مخرات ومجاري السيول بالكامل في كل المدن والانتهاء من المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأوضح أن وزارة الري والموارد المائية قامت بمعاينة مشروعات الحماية من أخطار السيول ومراجعتها مع مدير الموارد بالمحافظة في إطار الاستعداد لموسم السيول.

3 مشروعات لحماية شرم الشيخ من السيول

ولفت إلى أنه جرى عمل خطة جديدة لحماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول، حيث تعرضت المدينة العام الماضي للأمطار والسيول وتسببت في إغراق بعض الشوارع والأحياء والسوق التجاري القديم.

وتابع أن الموارد المائية بالتنسيق مع جهات أخرى بدأت بالفعل في تنفيذ خطة حماية شرم الشيخ من أخطار السيول حيث يجرى تنفيد 3 مشروعات لحمايتها من السيول.