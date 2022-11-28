«بلدنا حلوة».. فيديو جديد لأبناء المصريين بالخارج ضمن «اتكلم عربي»

«إحنا بنرشحلكم 3 أماكن تستمتعوا بيها بمناظر حلوة، وتجربوا فيها أنشطة جديدة ومختلفة عن الخروجات التقليدية اللي بتروحوها لما بتنزلوا مصر كل مرة، لو عملتوا حاجة من الحاجات دي مع أولادكم، شاركونا إيه أكتر مكان اتبسطوا فيه»، تلك الكلمات هي مضمون مقطع فيديو جديد بعنوان «بلدنا حلوة»، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تستهدف من خلاله المصريين في الخارج.

3 أماكن يمكن زيارتها في مصر

وتتضمن مقطع الفيديو، عرض صور لـ 3 أماكن يمكن للمصريين بالخارج زيارتها عند السفر إلى مصر، وتتضمنت هذه الأماكن، مدينة الجلالة، مدينة العلمين الجديدة، وممشى أهل مصر.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وتعد الأماكن التي جرى الترويج إليها خلال الفيديو، من أبرز المدن الجديدة والمشروعات الحديثة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وساعدت بشكل كبير في تغيير المظهر الجمالي، وهو ما يعد عامل جذب لأبناء المصريين بالخارج، كى يضعوا خطة لزيارة المشروعات والمدن الجديدة في أثناء تواجدهم بمصر خلال الإجازات.

يذكر أن الفيديو يأتي في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بنشر منشورات توضيحية من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة، إذ تتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل.