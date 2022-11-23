«الهجرة» تنشر فيديو «علي بابا» لأبناء المصريين في الخارج: اتكلموا عربي

نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فيديو جديدا مدته دقيقة واحدة ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، عن قصة علي بابا والأربعين حرامي.

اتكلم عربي

وذكرت الوزارة في منشورها: «قصة على بابا والأربعين حرامي فيها دروس مستفادة، احكوا القصة لأولادكم وشاركونا في الكومنتات أولادكم استفادوا إيه؟، حواديت وحكم اتكلم عربي، وعيشها مصري».

ويأتي الفيديو في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

يذكر أنّ «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، الأولى تضم أبناء المصريين بالخارج من أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية تستهدف أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 6 إلى 12 عاما، والمرحلة الثالثة تستهدف الأعمار من 12 إلى 18 عاما من أبناء المصريين بالخارج.