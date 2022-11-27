قرارات مهمة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرماية بشرم الشيخ

كشف حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية والتى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26 وحتى 30 نوفمبر.

وقال حسني إن اجتماع اليوم للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي استغرق ساعة، وناقش العديد من الأمور، وكانت بدايته شكر خاص من رئيس الاتحاد الدولي فلاديمير ليسن على استضافة مصر لهذا الحدث وناقشنا موضوع تغيير بعض جنسيات اللاعبين من جنسية إلى أخرى، بالإضافة إلى أحاديث بين أعضاء المجلس التنفيذي حول كيفية إقامة انتخابات الاتحاد الدولي لاختيار الرئيس ومجلس إدارة الاتحاد الدولى والتي ستقام 30 نوفمبر.

وتستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للرماية بمدينة شرم الشيخ على هامش استضافة مصر لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

مشاركة أكثر من 140 راميا ورامية من 49 دولة

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 راميا ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏