رئيس اتحاد الرماية: نستضيف البطولة العالمية من 12 لـ28 أكتوبر الجاري

قال اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، إن تتويج عزمي محيلية بذهبية بطولة العالم للرماية وتأهله للأولمبياد جاء انعكاسا لمجهود كبير اتخذه الاتحاد المصري للرماية منذ سنوات عديدة: «الحمد لله ربنا وفقنا وكان أول لاعب يتم تأهيله لأولمبياد باريس 2024 في أي لعبة على مستوى الجمهورية»، مشيرا إلى استضافة مصر بطولة العالم للرماية في الفترة من 12 لـ28 أكتوبر الجاري.

حسني: «محيلية» تفوق على أبطال أولمبياد طوكيو للمرة الثانية

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن اللاعب كان في منافسة قوية بين أبطال أولمبياد طوكيو، لكنه تفوق عليهم للمرة الثانية، وهو نتيجة مجهود كبير ومشوار طويل من التدريب والمعسكرات.

حسني: عندنا الشهر ده حدث كبير جدا

واستطرد: «هتكون بداية إن شاء الله وفيه حاجات جاية كويسة جدا، وعندنا الشهر ده حدث كبير جدا وهو استضافة بطولة العالم للرماية داخل مصر، وده بيحصل لأول مرة، وأول مرة الاتحاد الدولي للرماية يسند تلك البطولة لجمهورية مصر العربية».

وأوضح أنه جرى تنظيم الكثير من الاجتماعات بشأن استضافة بطولة الرماية الدولية المقبلة، وذلك بين اللجان الخاصة بالوزارة والاتحاد المصري للرماية، مع وجود لجان أخرى من اللجنة الأولمبية المصرية: «الموضوع ده حديث أخبار العالم أكمل، وهيشارك في البطولة 1500 رامي وإداري في تلك البطولة من خارج الجمهورية، بإجمالي 88 دولة».