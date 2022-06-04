اتحاد الرماية يتابع استعدادات «محيلبة» للبطولات الكبرى

حرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية؛ لمتابعة آخر استعداداته للبطولات الكبرى، والاطمئنان على تطور مستواه.

توقعات بحصول محيلبة على ميدالية أولمبية في باريس

ويعتبر محيلبة من أهم الرماة المصريين، حيث يعول عليه اتحاد الرماية كثيرا لتحقيق حلم مصر في أول ميدالية أولمبية خلال الدورة المرتقبة في باريس 2024.

وحقق محيلبة، المركز الـ14 في بطولة كأس العالم التي أقيمت بأذربيجان مؤخرا، بعد تحقيقه 121 طبقا في المنافسات، ووعد بتحسين مركزه خلال البطولات الكبرى.

واحتل عزمي محيلبة لاعب المنتخب المصري للرماية، المركز الرابع عالميا في رماية الإسكيت طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للرماية الصادر لشهر أبريل الماضي، برصيد 2000 نقطة.

محيلبة يتصدر التصنيف العالمي في مارس الماضي

وتصدر البطل المصري التصنيف العالمي في نهاية شهر مارس، متفوقا على أبطال العالم، وذلك بعد تحقيقه ذهبية بطولة العالم للإسكيت بقبرص.

يذكر أن عزمي محيلبة توج في مارس الماضي بذهبية كأس العالم لرماية الإسكيت التي أقيمت في قبرص، وأحرز الذهبية بعد نجاحه في تحقيق 36 طبقا من أصل 40 في النهائي متفوقا على الإيطالي تامارو كاساندرو صاحب الميدالية الفضية برصيد 35 طبقا، وحقق الفرنسي إيريك ديلايني البرونزية.

وأكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن مصر نظمت 7 بطولات إفريقية في السنوات الماضية، بالإضافة إلى تنظيم بطولتي عالم، وكان آخرها العام الماضي 2021، وأبهرت العالم، وأشاد بها جميع الرماة المشاركين لتكمل بالنسخة الأخيرة سلسلة الإنجازات.