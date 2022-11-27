جامعة الإسكندرية: «كورونا» كان حافزا لتطوير التحول الرقمي في القطاع الصحي

افتتح الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي العاشر الذي ينظمه المعهد العالي للصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية «مكتب شرق المتوسط»، وهيئة إنقاذ الطفولة التابع لهيئة الأمم المتحدة، ويعقد تحت عنوان «الصحة عن بعد».

ووفقا لبيان جامعة الإسكندرية، أكد الدكتور أشرف الغندور، أن المؤتمر يستمر لمدة يومين، ويشهد حضور خبراء الصحة حول العالم أملا في الخروج بتوصيات تساهم في تحسين الصحة العامة لكافة المواطنين.

تقديم استشارات طبية عن بعد

وأكد الغندور على أهمية الـ Tele medicine لكي يتم تقديم المشورة الطبية للمرضى عن بعد، لا سيما المواطنين القاطنين في المناطق النائية، موضحا أن كورونا لم يكن سوى حافز لتطوير التحول الرقمي في القطاع الصحي ومساعدة المرضى باستخدام الـ telemedicine في مختلف مستشفيات العالم.

المؤتمر الدولي العاشر

كما أكدت الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن المؤتمر في دورته الحالية يتبنى موضوع «الصحة عن بعد»، ويتم خلال جلساته عرض رؤى جديدة للصحة العامة في الألفية الثالثة، كما يتطرق إلى مناحي وجوانب عديدة عن مفهوم الصحة عن بعد والحاضر والمستقبل، ودورها في حالات الطوارئ.

فيروس كورونا أثبت أهمية «الصحة عن بعد»

وأشار الدكتور محمد الجار الله، رئيس المنظمه الاسلامية للعلوم الطبية، أن الدراسات الأكاديمية أثبتت أهمية الصحة الإلكترونية، لا سيما بعد انتشار covid-19، مشيرا أنه لا يمكن تحقيق مستقبل مشرق للصحة العامة بدون تحقيق تقدم في الصحة الرقمية وأنترنت الأشياء، مناشدا الحكومات والمؤسسات الطبية بضرورة تقويض برامج الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لكي نلحق بركب التقدم في المجال الطبي.

فيما أكدت الدكتورة هدى دحروج، ممثل وزارة الاتصالات، أن الـ tele medicine هي مبادرة رئاسية بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهمت في تحسين الصحة العامة بعد انتشار covid -19، وأكدت أن تلك الخدمة أصبحت الأن متواجدة في القرى والمحافظات النائية.