مدبولي يوجّه بتعيين مسؤول لـ«السياحة الصحية».. وتيسيرات لدخول مصر بغرض العلاج

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين مسؤول متفرغ في وزارة الصحة والسكان، لمتابعة ملف السياحة الصحية، يكون تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة، على أن يتابع بصورة شخصية ملف السياحة الصحية وخطوات النهوض به، وصولا لإنجاح المنظومة بشكل متكامل، كما لفت إلى أهمية استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم، من خلال مجموعة منشآت صحية متميزة، وتوفير برامج سياحية تمثل عنصر جذب لهذه الفئة من السائحين، وإتاحة مزيد من التيسيرات بشأن إجراءات الدخول إلى مصر للحصول على الخدمات الصحية، بما يحقق الغرض من تطبيق هذه المنظومة، ويعظم العائد من مستهدفاتها.

السياحة الصحية

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والسفير محمد نجم، نائب مساعد وزير الخارجية، واللواء مصطفى عبدالله، بقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء أيمن اسماعيل، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

منظومة سياحة صحية متكاملة في مصر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ ملف السياحة الصحية يأتي ضمن ملفات العمل المهمة، حيث تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة العمل على النهوض به استغلالا لما نتمتع به من مقومات وإمكانات، خاصة مع ما نشهده من جهود لتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي فى عدد من المحافظات، ما يؤهلنا إلى أن تكون لدينا منظومة سياحة صحية متكاملة.

الترويج لمنظومة السياحة الصحية

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية الترويج لمنظومة السياحة الصحية بشكل أكبر، وما نتمتع به من مقومات وحوافز وتيسيرات، لجذب المزيد من الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة.

ولفت مدبولي، إلى الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية الحكومية، والتي شهدت تطويرا ورفع كفاءة خلال الفترة الحالية، إلى جانب المنشآت المملوكة للقطاع الخاص، مؤكدا: «نستهدف إقرار برنامج متكامل لمنظومة السياحة الصحية، وتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية».

عوامل نجاح السياحة الصحية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنّ هناك بعض التحديات التي تواجه السياحة الصحية في مصر، وتعمل الوزارة على مواجهتها، مبينا عوامل نجاح السياحة الصحية السليمة، والتي يجب أن تتضمن أسعارا تنافسية للخدمات الصحية، وتنفيذ حملات تسويقية باستخدام قنوات متعددة للترويج لمصر كواجهة مميزة للسياحة الصحية، وتقديم جودة صحية عن طريق منشآت صحية معتمدة محليا وعالميا.

وتطرق وزير الصحة والسكان، إلى خطة التطوير المقترحة للسياحة الصحية في مصر، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تضمنت مقترح إنشاء هيئة مستقلة للسياحة الصحية، وترشيح المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة الصحية طبقًا للتخصصات المتميزة، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية والتدريب على التعامل مع الأجانب بمختلف جنسياتهم، مع بناء قاعدة بيانات يلجأ إليها راغبو العلاج في مصر، تحتوي على قائمة بأسماء مراكز التميز والمستشفيات المشاركة، إضافة إلى عمل مؤتمرات تسويقية بشكل دوري.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مختلف الأدوار والمهام المنوطة بالجهات المعنية المشاركة، في تنفيذ خطة التطوير المقترحة الخاصة بالسياحة الصحية في مصر.

تأشيرات السياحة العلاجية

وأضاف الوزير أنّ خطة التطوير المقترحة للسياحة الصحية في مصر تتضمن العديد من المقترحات، والتي من بينها العمل على الترويج في الموانئ من خلال اللافتات والأفلام الوثائقية الترويجية، بالتعاون مع وزارة النقل، وإنشاء مكاتب للدخول وتسهيل إجراءات دخول المرضى عبر الموانئ البرية والبحرية، وإطلاق حملات ترويجية بأكثر من لغة لتيسير عملية التواصل، واستغلال موقع Visit Egypt للإعلان عن خدمات السياحة العلاجية وأماكنها في مصر، والعمل على استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة الصحية وتسهيل استخراجها، وعقد بروتوكولات تعاون دولية مع الهيئات والسفارات، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران الخاصة بهذا النوع من السياحة.

من جانبه، أشار السفير محمد نجم، إلى أنّه سيتم العمل على زيادة أوجه التنسيق والتعاون مع الحكومات والدول المختلفة، من خلال البعثات الدبلوماسية، بهدف الترويج لمنظومة السياحة الصحية في مصر، وما تتضمنه من تيسيرات في إجراءات العلاج للراغبين في الحصول على الخدمات الصحية، وكذا التيسيرات الخاصة بإجراءات استخراج التأشيرات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بتيسير إجراءات دخول الطلاب الراغبين في التعلم في الجامعات المصرية، حيث تمتلك مصر عددا كبيرا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المتميزة، التي تجتذب الكثير من الطلاب من الدول المجاورة، وغيرها، وبالتالي يجب استثمار ذلك، وتيسير إجراءات حصول هؤلاء الطلاب على «التأشيرة التعليمية»، مثلما نعمل على تيسير الحصول على «التأشيرة الصحية» لراغبي العلاج، لما لهذا الأمر من فوائد كبيرة.