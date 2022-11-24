مدبولي: ماضون في طريق التنمية والاهتمام بالمواطن رغم التحديات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، والاهتمام بمعيشة المواطنين في مناحي الحياة كافة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، رغم التحديات التي تفرض نفسها نتيجة التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، في ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

برامج الحماية الاجتماعية

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أنّ الدولة تعمل على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي، كما تعمل الحكومة على تطوير المنظومة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يرسي دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تدعمها القيادة السياسية.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما عرضت ما تم إنجازه من خطط وبرامج للحماية الاجتماعية، وخريطة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، كما شهد الاجتماع مراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يخص وزارة التضامن الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 20222023.

واستعرض رئيس الوزراء، مع الوزيرة، عددا من الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعي، و«معاش الطفل»، والإغاثة، إضافة إلى المساعدات الأخرى المقدمة لذوي الإعاقة، والأيتام، والمسنين، والمرأة، والأطفال بلا مأوى، والأسر المنتجة، فضلا عن مراجعة الخطة الاستثمارية للوزارة.