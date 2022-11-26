مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات بورسعيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء عادل الغضبان؛ محافظ بورسعيد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة.

مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية

وفي مستهل اللقاء، أشار محافظ بورسعيد إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من أعمال التنمية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

مقترحات تطوير منطقة المثلث المعدوم

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، مقترحات التطوير لمنطقة المثلث المعدوم، والذي سيعود بعائد مادي على الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضاري ضمن مبادرة حياة كريمة، مع العمل على توجيه موارد الدولة واستغلالها فى مشروعات أخرى.

كما تناول اللقاء، نتائج زيارة الشركة الصينية «Mengana» إلى محافظة بورسعيد في إطار التعاون المشترك، فضلا عن نتائج زيارة شركة هيدرو اندستريز إلى مصر، لتطوير ومعالجة الصرف الصناعي للمصانع القائمة، وبحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمحافظة.