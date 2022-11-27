بدء التحقيق مع المتهم بقتل نجل عمه بحلوان.. وقانوني يوضح العقوبة المتوقعة

بدأت النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهم بقتل نجل عمه، بعد أن أصابه بعدة جروح بالغة بمناطق متفرقة من الجسد.

ولقي المجني عليه مصرعه بعد أيام معدودة قضاها في المستشفى، ونُقل الجثمان إلى المشرحة، وأمرت النيابة بالاستماع إلى شهود العيان، وتفريغ الكاميرات المتواجدة في المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

نتائج التحقيقات الأولية

وتبين من خلال التحقيقات الأولية التي أجراها رجال الأجهزة الأمنية، أن المتهم تربص لنجل عمه ونشبت بينهما مشاجرة حادة تجمع على إثرها الأهالي، ثم ألقى المتهم مادة قابلة للاشتعال «تنر» على جسد الشاب، ما تسببت في إصابة المجني عليه بحروق من الدرجة الأولى، قضى على إثرها ما يقرب من 3 أيام داخل المستشفى، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

ووردت إشارة من أحد مستشفيات الشيخ زايد، لقسم شرطة حلوان، تفيد باستقبال شاب مصاب بحروق من الدرجة الأولي في جميع أنحاء جسده، وتوفى بعد مرور عدة أيام جراء إصابته البالغة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها.

وتبين نشوب مشاجرة بين الضحية ونجل عمه بسبب خلافات عائلية، قام على إثرها المتهم بسكب مادة قابلة للاشتعال على الضحية وإشعال النيران في جسده، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت، أن المتهم يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.