قنصلية المملكة بالإسكندرية تحتفل بـ «عام القهوة السعودية 2022»

في أجواء شتوية مميزة، احتفلت القنصلية السعودية بالإسكندرية، بعام القهوة السعودية 2022، داخل ساحة مكتبة الإسكندرية، وتوافد عدد كبير من المواطنين لاحتساء القهوة السعودية المميزة، وسط أجواء تتناسب مع الطقس الجيد اليوم في عروس البحر المتوسط، عبر «قعدة عربي» تحيطها الأباريق النحاسية والأكواب.

عام القهوة السعودية 2022 في الإسكندرية

وبحسب بيان القنصلية السعودية في الإسكندرية، فإن القهوة ترتبط بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، حتى أصبحت عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، ومن منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي والوطني، جاءت تسمية عام 2022 بـ «عام القهوة السعودية 2022».

المملكة تحتفل بـ عام القهوة السعودي 2022

وأكدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، أن تنظيم هذه الفعالية في مكتبة الإسكندرية للتأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية، وذلك انطلاقاً من خصوصية تعامل المجتمع السعودي معها ومع أجوائها المميزة، من حيث الزراعة والتحضير والتقديم، والتي لا تتوفر بنفس الكيفية في أي بلد آخر، كما تهدف إلى إبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة.

البُن الخولاني السعودي أبرز أنواع القهوة

وأوضحت القنصلية وجود تنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية، كما تم تسليط الضوء على البُن الخولاني السعودي بوصفه منتجاً سعودياً أصيلاً، وكذلك على الأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة.