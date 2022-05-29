طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب

تصدر الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب، محركات البحث خلال الأيام الماضية خصوصا من قبل المصريين، وذلك للذين يرغبون في الحصول على تأشيرة الحج ممن هم ضمن قرعة الحج، وذلك من خلال التقدم بطلب التأشيرة برقم جواز السفر، الذي نظمته المملكة العربية السعودية عبر إحدى المنصات الإلكترونية الرقمية لتسهيل أداء مناسك الفريضة.

وتسعى المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الماضية على دعم التحول الرقمي في مختلف الخدمات، خصوصا منذ قدوم جائحة كورونا، إذ تم إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية لتسهيل كثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والقادمين من الخارج وما يتعلق بأداء الحج والعمرة.

منصة إنجاز والاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب

ويكون الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب من خلال منصة إنجاز الإلكترونية، وهي المنصة التي من شأنها تسهيل وتنسيق كل ما يتعلق بخدمة التأشيرات الإلكترونية، التي من خلالها يستطيع أي طالب تأشيرة الحصول عليها دون الحاجة إلى الذهاب إلى القنصلية السعودية في الدولة التي يعيش بها.

كما أن منصة إنجاز تتيح كذلك الاستعلام عن طلب التأشيرة برقم جواز السفر، أيضا دون الحاجة للذهاب إلى قنصلية المملكة، في خطوة بالغة النفع خصوصا للحجاج.

خطوات الاستعلام عن صدور التأشيرة عبر منصة إنجاز

ويتضمن الاستعلام عن صدور التأشيرة السعودية عبر منصة إنجاز عدة خطوات أولها بطبيعة الحال الدخول إلى منصة إنجاز، وخلال المنصة يتم التوجه إلى علامة استعلام.

وبعد التوجه إلى خانة الاستعلام، يتم التوجه إلى خانة البحث عن تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية، ومن خلالها يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الرقم القومي كما هو مدون في جواز السفر، وكذلك رقم التأشيرة.

ويكون هذا الاستعلام عندما يتعلق الأمر بتأشيرات الأفراد، أو التأشيرات الخاصة بالمنظمات والقطاعات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الإلكترونية سواء للمؤسسات أو للأفراد.