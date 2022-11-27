رئيس الوزراء يتابع موقف المبادرة الرئاسية لـ«قوائم الانتظار»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية لـ«قوائم الانتظار» وكذا موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة.

تكليف رئاسي بمتابعة حالات «قوائم الانتظار»

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنَّه يولي أهمية كبيرة لمتابعة المبادرة الرئاسية لـ«قوائم الانتظار» التي يستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين؛ مؤكّدًا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة خاصة أنَّ لها مردودًا إيجابيًا كبيرًا على المواطنين، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة الموقف التنفيذي لها.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان ما تمّ تنفيذه ضمن المبادرة، مضيفا: اشتملت الحالات على قسطرة القلب، وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، والمفاصل، والرمد، والأورام، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة القوقعة، والقسطرة المخية، والقسطرة الطرفية.

480 مستشفى

وتابع وزير الصحة أنَّه يتمّ إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم مستشفيات عسكرية، ومستشفيات تابعة للقطاع العلاجي، ومستشفيات خاصة وجهات خيرية، ومؤسسات علاجية، ومستشفيات جامعية، ومستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات تعليمية، ومستشفيات تأمين صحي، إلى جانب 186 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أنَّ إجمالي ما تمّ من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 نوفمبر الماضي في إطار المبادرة الرئاسية لـ«قوائم الانتظار» بلغ 1.370.600 حالة إجراء جراحي.

كما تطرق وزير الصحة إلى موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 23 نوفمبر الجاري، إذ بلغ عدد القرارات للعلاج على نفقة الدولة خلال هذه الفترة 3.1 مليون قرار لخدمة 1.9 مليون مريض، بتكلفة 12.6 مليار جنيه.