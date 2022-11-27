تفاصيل افتتاح الدورة الـ 26 للمنتدى والمعرض الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ26 للمنتدى والمعرض الدولي للتكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022 (Cairo ICT 2022)، التي تنظم تحت عنوان (Leading Change)، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذى لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

الوزير يرحب بالمشاركين

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور بالمشاركين من الخبراء والمتخصصين، وممثلى كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والدولية الفاعلة في مختلف مجالات التكنولوجيا في فعاليات هذا المنتدى والمعرض، مشيداً بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأول مرة كضيف شرف فى الدورة الحالية لهذا الحدث السنوي المتخصص فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع شريحة تتكون من حوالي 3 ملايين ونصف المليون طالب مصري وأجنبي، يمثلون المكون الرئيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، بخلاف عشرات الملايين من المواطنين الذين يتلقون خدمات الوزارة، سواء أكانت معرفية أو ثقافية أو تعليمية وتدريبية أو صحية واجتماعية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية التى تقدمها لمحيطها المجتمعى.

وأضاف الوزير أن الاهتمام بالتكنولوجيا بوجه عام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة خاصة، يمثل أحد أولويات وزارة التعليم العالي منذ بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي عام 2000، مشيرًا إلى أن هذا المحور يعد واحدًا من 25 مشروعًا، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه مع تدشين الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي عام 2015، بدأ توجيه جهود الوزارة في دعم وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بالتوازي مع مسيرة الدولة في مجال التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل في مجال التحول الرقمى من خلال 3 مسارات هى: (الأول) مسار المؤسسات التعليمية: والتى تتكون من 27 جامعة حكومية، بخلاف جامعة الأزهر وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و8 كليات تكنولوجية، و6 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات التعليمية تضم قرابة 3.4 ملايين طالب وطالبة، و126 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، بالإضافة إلى الآلاف من العاملين الإداريين، و(الثاني) المستشفيات الجامعية: والتى تصل إلى 143 مستشفى تخدم أكثر من 20 مليون مواطن، و(الثالث) البحث العلمى: من خلال 11 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، تتبع المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتضم أكثر من 8 آلاف باحث، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعشرات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لجهات أخرى بالدولة.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس ضخامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، وتعطى دلالات عديدة فيما يتعلق بتطور مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أنها تكشف أيضًا مدى أهمية مشاركة الوزارة فى الدورة الحالية من منتدى ومعرض (Cairo ICT)؛ لتحقيق عدد من الأهداف، هى: عرض المخرجات التطبيقية والصناعية والإنجازات من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لمجتمع العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستثمرين، وعمل جلسات توافقية بين الشركات والمصانع من جهة والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية من جهة أخرى؛ لتوفير فرص عمل للخريجين، بالإضافة إلى خلق حراك تنافسي بين المطورين والطلاب من الجامعات خلال المسابقات والجوائز المختلفة، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التخصصية، وتنفيذ عدد من الفعاليات تخص طلاب الجامعات والمطورين منهم.

وأضاف د.أيمن عاشور أن الوزارة تشارك بالعديد من المحاور فى فعاليات المنتدى والمعرض، وهى: (الأول) عرض سياسات ورؤية وإنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و(الثانى) مشاركة الجامعات فى قاعة الشباب، و(الثالث) جلسات الحوار فى موضوعات متخصصة، و(الرابع) المسابقات، وذلك من خلال عدد من المسابقات تصل إلى (7 مسابقات) فى مجال الابتكار، والشركات الناشئة، والألعاب الإلكترونية للمبرمجين والطلبة، والأمن السيبرانى، وأيضًا أعضاء هيئة التدريس وحاملى رسائل الماجستير والدكتوراه للمخرجات التطبيقية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإجمالى جوائز تصل لأكثرمن 350 ألف جنيه برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبعض الشركات العالمية، لافتًا إلى أن (المحور الخامس) هو الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل مسارين هما: تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين وأصحاب المخرجات التطبيقية، وكذلك مشاركة حاضنات الأعمال التى ترغب فى الاشتراك فى التحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وفى ختام كلمته، وجَّه الوزير الشكر للمشاركين فى فعاليات المنتدى والمعرض سواء من مصر أو الدول الشقيقة والصديقة، كما وجَّه الشكر لمنظمي هذا الحدث التكنولوجي المهم، متمنيًا للمنتدى والمعرض كل النجاح وتحقيق أهدافهما، وأن يكون بمثابة إضافة قوية للجهود الوطنية الساعية للارتقاء بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الوزارة حريصة على المشاركة بتلك الفعاليات للمساهمة في تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة

وأوضح د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي أن مشاركة الوزارة بالمؤتمر والمعرض تأتي في إطار دعم خطة التحول الرقمى بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمى في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالي، مضيفًا أن الوزارة حريصة على المشاركة بتلك الفعاليات للمساهمة في تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة فى مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمى الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.