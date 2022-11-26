تنبيه مهم من «التعليم العالي» لطلاب ثانوي بشأن تنسيق القبول بالجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، اعتماد الحد الأدنى للقبول في الجامعات ليكون لذات نفس عام تخرج الطالب من الثانوية العامة وحصوله على الشهادة، على ألا يعمل الطالب الراسب في الثانوية العامة بتنسيق عام رسوبه.

وقال الوزير «لو طالب راسب في الثانوية العامة في عام 2022، وأدى الامتحانات ونجح في عام 2023، فإن التنسيق الخاص به عبر الموقع الإلكتروني ومعاملته تكون وفقاً للحدود الدنيا للالتحاق بالكليات بذات نفس العام التي حصل فيها على شهادة الثانوية العامة».

التوزيع العادل للطلاب في تنسيق الجامعات

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق هو الجهة المنوط بها توزيع الطلاب وتسكينهم في الجامعات الحكومية والمعاهد وفقاً للحدود الدنيا للقبول، مقارنة بأعداد الطلاب المقبولين في الجامعات والكليات، مؤكدا أن توزيع الطلاب يكون عادلاً للجميع، ولا يظلم أحدا نهائيا.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل مهام عملها باستمرار، لمجابهة انتشار الكيانات الوهمية بمختلف المحافظات.