مسؤول بـ«حياة كريمة» يكشف لقناة الحياة تفاصيل التعاون مع «التعليم العالي»

قالت الدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن البروتوكول التعاوني الذي جرى تدشينه ما بين المجلس الأعلى للجماعات ومؤسسة حياة كريمة يهدف لنشر ثقافة التطوع، وجاء تتويجا للتعاون السابق ما بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات.

الدمياطي: لمسنا نجاحا مثمرا خلال التعاون بين الجهتين

وأضافت «الدمياطي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه نتاج ما حققه التعاون ما بين المؤسسة والتعليم العالي من تعاون مثمر أدى ذلك إلى زيادة التعاون المثمر ما بين الجهتين من أجل الاستفادة من خبرات الجامعات في مختلف المجالات.

الدمياطي: سنستعين بخبرات طلاب كلية الهندسة

وتابعت: «سنستعين بخبرات طلاب كلية الهندسة وفنون جميلة لوضع اللمسات النهائية على مثل تلك المشروعات الكبرى التي جرى إنجازها في القرى المصرية، كما وسيتم إطلاق دورات تدريبية لطلاب الجامعات حتى يشاركوا مع المتطوعين ضمن مؤسسة حياة كريمة».

وأوضحت أن الشباب سيرون الإنجازات التي جرى تحقيقها على الأرض في مختلف المحافظات المصرية، وبالتالي فسينضمون إلى المبادرة من أجل المشاركة فيما يجرى إنجازه على أرض الواقع لأهالينا في كل المحافظات.