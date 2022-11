وفاة ألبرت بيون مخرج «Captain America» بعد معاناة مع المرض

أعلنت المنتجة سينثيا كورنان، وفاة زوجها المخرج ألبرت بيون، عن عمر ناهز 69 عاما، في لاس فيجاس بولاية نيفادا، وكتبت في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»: «جلست معه لالتقاط أنفاسه الأخيرة التي بدت وكأنّه يخرج ثقل العالم»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجرى تشخيص المخرج ألبرت بيون بإلاصابة بالتصلب المتعدد والخرف منذ بضع سنوات، وفي الأشهر الماضية، كانت زوجته تشارك تحديثات دورية عن حالته، وناشدت المعجبين مشاركة الرسائل الشخصية مع المخرج بعد أن بدأت صحته في التدهور.

من هو المخرج ألبرت بيون

كان ألبرت بيون صاحب مسيرة فنية امتدت لـ4 عقود، حيث بدأ مشواره كمخرج مساعد لأكيرا كوروساو، ثم قدّم مجموعة بارزة من الأفلام منها «Cyborg»، «The Sword and the Sorcerer» و«Nemesis»، إضافة إلى فيلم «Captain America»، وتعاون مع مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم جان كلود فان دام، وكريستوفر لامبرت وبيرت رينولدز، إضافة إلى آخرين، مثل سنوب دوج، وتشارلي شين، وآيس تي، ولانس هنريكسن، وروني كوكس، وكريس كريستوفرسون، وجيمس كوبورن، وروتجر هاور، ودينيس هوبر.

بدأ «بيون» مسيرته السينمائية عام 1982 بالملحمة الخيالية The Sword and the Sorcerer من خلال العمل بميزانية قدرها 4 ملايين دولار، وحقق الفيلم نجاحا وإيرادات غير متوقعة وصلت لـ40 مليون دولار في شباك التذاكر، وخلال التسعينيات أخرج أكثر من 20 فيلمًا روائيًا، بما في ذلك سلسلة «Nemesis» المكونة من 4 أجزاء وفيلم Captain America ​​إنتاج عام 1990، والذي كان أول فيلم روائي طويل مقتبس عن البطل الخارق التابع لقصص «مارفل» المصورة.

وفقًا لزوجته، كان «بيون» يعمل على فيلمين غير مكتملين قبل وفاته، على أمل إعادة صياغة المشاريع في مسلسل تلفزيوني من 6 أجزاء، قائلة: «بالنسبة لألبرت لم يكن الفشل خيارًا مطروحا».