«Black Panther 2» في الصدارة للأسبوع الثالث.. ويحقق 597 مليون دولار

يحافظ فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، للأسبوع الثالث على التوالي، على وجوده في صدارة صندوق العائدات الأمريكية، محققا 18.2 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 597 مليون دولار من المبيعات العالمية منذ ظهوره لأول مرة في 11 نوفمبر الجاري، بما في ذلك 339 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، وفقا لتقرير صحيفة «نيويورك بوست».

وجاء فيلم الرسوم المتحركة «Strange World» من إنتاج شركة «ديزني»، والتي تم إصداره يوم الأربعاء الماضي، في المركز الثاني بفارق كبير حيث بلغت إيراداته 5.2 مليون دولار، وهو الفيلم اذلي تم منعه في عدد من الدول العربية وذات الخلفية الإسلامية بسبب أن أحداث الفيلم تدور حول صبي مثلي الجنس يقع في حب صبي آخر، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات دينيس كويد وجيك جيلنهال، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «Devotion» محققا 2.4 مليون دولار، وأحداث الفنية مبنية على القصة الحقيقية للصداقة بين جيسي ليروي براون، أول طيار أسود في البحرية الأمريكية، وزميله الطيار توماس جيهودنر جونيور خلال الحرب الكورية.

«Black Adam» يتراجع للمركز الخامس في صندوق التذاكر بـ 1.2 مليون دولار

وهبط فيلم «The Menu» الذي احتل المركز الثاني الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع، بأرباح قدرها 2 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء فيلم «Black Adam» بطولة دوين جونسون، بـ 1.2 مليون دولار، بعد ما أصبح متاحًا الآن للبث الإلكتروني، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم عالميا لـ 370 مليون دولار منذ بداية عرضه في 21 أكتوبر الماضي.

طرح Avatar: The Way of Water في السينمات.. 19 ديسمبر

وتستعد السينمات خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة أبرزها الجزء الثاني من فيلم «Avatar» التذي يطرح بعنوان Avatar: The Way of Water في 19 ديسمبر المقبل، بعد 13 من طرح الجزء الأول، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات افتتاحية تتراوح ما بين 150 إلى 175 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع مجلة «فارايتي»، بما يتناسب مع الميزانية المرتفعة للفيلم.