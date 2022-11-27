ضعف إيرادات ومنع عرض.. أزمات تواجه فيلم «Strange World» بسبب المثلية

أزمة جديدة تواجهها شركة «ديزني» بعد طرح أحدث أفلام الرسوم المتحركة «Strange World»، الذي لم يحقق النجاح المتوقع في دور العرض السينمائي، فلم تتجاوز إيراداته حاجز الـ 12 مليون دولار منذ بداية طرحه في 23 نوفمبر الجاري، ليكون «أسوأ استقبال جماهيري في تاريخ أفلام رسوم ديزني المتحركة»، وفقا لما نشره موقع «The Direct».

كما حصل فيلم «Strange World» على تصنيف «B» على موقع «سينما سكور» وهو التصنيف الأقل لأي من أفلام «ديزني»، وهو الفيلم الوحيد الذي يقل عن تصنيف «A-» الذي كان من نصيب فيلم «Beauty and the Beast» إنتاج عام 1991، كان الفيلم مصدرًا للجدل في الفترة التي سبقت إطلاقه، إذ جرى سحب عرض الفيلم في 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والصين، بسبب الأحداث حول صبي مثلي الجنس يقع في حب صبي آخر.

الناقد خليل حنون: فيلم Strange World خسارة قاسية لـ «ديزني»

ومن جانبه، قال الناقد اللبناني خليل حنون، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «فيلم Strange World يتسبب بواحد من أكبر الخسائر لشركة ديزني، وهو يعتبر أول فيلم أنيمايشن لديزني من بطولة شخصية مثلية، كان يتوقع أن يجمع الفيلم في عطلة عيد الشكر نحو 25 مليون دولار ما بين يومي الأربعاء والجمعة، لكنه جمع حوالي 11 مليوناً فقط».

وأضاف الناقد اللبناني: «ميزانية الفيلم وصلت إلى 130 مليون دولار وهذا يعني أنه سيكون خسارة قاسية لديزني خاصةً مع مراجعات الجمهور السلبية على موقع IMDB والتي لن تشجع الآخرين على الذهاب ومشاهدته، المثليون هاجموا ديزني واتهموها بأنها لم تروج للفيلم كما يجب».

فيلم Strange World من بطولة أصوات الفنانين جيك جيلنهال، دينيس كويد، جابرييلي يونيون، بالإضافة إلى لوسي لو، ومن إخراج دون هول.