ما هو مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية؟.. مؤسسه يوضح

قال ياسر محب، مؤسس مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، إنّ المهرجان معني بالسينما المنتجة من الدول الأعضاء في المنظمة الفرانكفونية، بواقع 88 دولة، منها الأفلام الناطقة باللغة الفرنسية، ولكن الفرانكفونية لها 2 معنى، الأول ما يتعلق باللغة الفرنسية والثقافة والحضارية والفرنسية، والمعنى الثاني هو الأعم، كل ما يتعلق بالدول الـ88 الأعضاء في المنظمة.

الفرانكفونية تتخطى حدود الدول الواحدة ومن ضمن هذه الدول مصر

وأضاف مؤسس مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميات آية الكفوري وليلاس كفوزي ونهى درويش، أن الفرانكفونية تتخطى حدود الدول الواحدة، ومن ضمن هذه الدول مصر، التي تعتبر من الدول المؤسسة، وكان أول أمين عام لها الدكتور بطرس غالي، وعلى هامش المهرجان هذا العام سيكون مناقشات خاصة عن دور مصر ممثلة في بطرس غالي في هذه المنظمة.

حرصنا هذا العام على أن يكون هناك تنوع أكثر في جنسيات الأفلام والمدارس السينمائية المقدمة

وتابع مؤسس مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية: «حرصنا هذا العام على أن يكون هناك تنوع أكثر في جنسيات الأفلام والمدارس السينمائية المقدمة، وربطنا في العام الماضي بين العلاقة بين نشأة السينما في فرنسا ونشأتها في مصر على يد طلعت حرب، وكان أول فيلم في مصر بعد عرضه بأيام قليلة في الشانزليزيه».