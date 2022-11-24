نجاح شراكة "كواي" مع "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" ترسي القواعد لابتكار طرق جديدة في جذب مستخدميه

حقق تطبيق "كواي" المنصة الرائدة عالميا في مجال مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، نجاحا كبيرا خلال الشهر الجاري، حيث احتفل بشراكته مع "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" (CIFF).

وتنبع هذه الشراكة الناجحة من التزام "كواي" ليس فقط بتقديم المحتوى الترفيهي لكن أيضا بتعليم وتثقيف وتمكين جمهور مستخدميه، فقد أسهم توحيد المنصة لقواها مع النسخة الـ44 للمهرجان الدولي – باعتبارها الشريك الرسمي للمهرجان لمنصات التواصل الاجتماعي- في خلق تجارب رائعة لمجتمع "كواي" وجلب أفضل المواهب في المنطقة لعيش تجربة المشاركة المهرجان الدولي الرائد.

وبدأ "كواي" شراكته مع المهرجان بإطلاق حملة على التطبيق بهاشتاج # FilmOnKwai حيث تم خلال الحملة تحدي المستخدمين على إطلاق العنان لمهاراتهم في التصوير السينمائي وعكس شغفهم وحبهم لصناعة الأفلام والسينما من خلال مشاركة قصصهم وتقديم المحتوى الجيد على التطبيق مع العالم. وقد نجحت الحملة في جذب أكثر من 260 ألف مقطع فيديو نشرهم من قبل المستخدمين، وحققوا إجمالي مشاهدات بلغ أكثر من 500 مليون.

ومن خلال تعزيز مهارات رواية القصص المبتكرة بين المبدعين والفنانين وصناع الأفلام الناشئين، فقد قام "كواي" بدعوة الفائزين بالحملة - المستخدمين الذي كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم هي الأكثر رواجًا وهم فارس ايمن، محمود عمارة، وادھم صبري - لحضور الحفل الختامي للمهرجان، الأمر الذي مكنهم من التواصل مع قادة الصناعة والنقاد والمهنيين الرئيسيين وإلقاء نظرة خاطفة على ما وراء الكواليس لأحد أهم مهرجانات الأفلام الدولية.

وخلال المهرجان الدولي الذي أُقيم في الفترة من 13 نوفمبر 2022 وحتى 22 نوفمبر 2022، قدم "كواي" مجموعة متنوعة من الأنشطة والمفاجآت المثيرة على السجادة الحمراء، والتي تضمنت التصوير بتقنية glambot الشهيرة والتي قامت بالتقاط صور حصرية لبعض من أكبر نجوم السينما العرب. كما تعاون التطبيق مرة أخرى مع أحد أشهر الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي أحمد رأفت، المعروف باسم "مذيع الشارع"، الذي قدم فقرات خاصة في ليلتي الافتتاح والختام للمهرجان قام خلالها بإجراء المقابلات والتفاعل مع مختلف المشاهير.

وتعليقًا على الشراكة، قال كريس زهو، المدير الاداري لشركة كواي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا: "نتشرف بأن نكون أصحاب امتياز الشراكة مع أحد أكثر المهرجانات شهرة في مجال الترفيه، سواء في المنطقة وخارجها، حيث نقدم من خلال هذه الشراكة الفرص الذهبية لصناع المحتوى للتركيز على صناعة الأفلام والتمثيل وتحويل أهدافهم المهنية إلى حقيقة واقعة. نحن فخورون بالقول إنه من خلال هذه الشراكة، تمكنا من تقديم طرق إبداعية بنجاح لمجتمعنا للتفاعل مع عالم السينما وكذلك رعاية مواهب الجيل القادم من الفنانين وصناع الأفلام والمبدعين ".

وأضاف كريس: "مما لا شك فيه أن شراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي شكلت على مدى العقود القليلة الماضية المشهد السينمائي في المنطقة، كانت علامة فارقة في رحلتنا المستمرة نحو إحياء الإبداع في مجتمعنا، ونتطلع إلى الأمام لزيادة تأثيرنا في هذا الاتجاه في المستقبل القريب".

وفي النهاية، لا تُظهر شراكة "كواي" مع "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، كيف وضعت المنصة تمكين صناع المحتوى في صميم وجوهر مهمتها فقط، ولكن تُبرهن أيضا على كيفية هيمنة التطبيق على عالم وسائل التواصل الاجتماعي - ليصبح أداة قوية بشكل متزايد لإلهام وتحريك ودفع الجماهير نحو الإبداع من أجل الوصول للشهرة والنجومية.