وكيل «تعليم دمياط» يشارك الطلاب لعبة كرة القدم خلال تفقده أنشطة المدارس

شارك علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الأحد، الطلاب في لعبة كرة القدم بمدرسة عزبة البرج للغات، مشيدا بنشاط التربية الرياضية بالمدارس كما أشاد بحجرة التربية الفنية وتنوع أساليب المعلمين واستخدام الخامات المختلفة في الأعمال الفنية وأثنى عبد الرؤوف على انضباط العملية التعليمية ومستوى تحصيل الطلاب والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي.

إجادة المعلمين لأساليب التعلم

وتابع عبد الرؤوف قاعات رياض الأطفال وتنفيذ الأنشطة المختلفة، مشيدا بجهود المعلمات وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

الانضباط الإداري والتعليمي

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة، مدرسة وحدة الخياطة الابتدائية المشتركة، متابعا سير العملية التعليمية، مؤكدا الاهتمام بالنظافة العامة والانضباط الإداري والتعليمي وتفعيل القرارات الوزارية الواردة، موجهاً بتفعيل التسجيل الإلكتروني لحضور الطلاب.

وأثنى «وكيل الوزارة» على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس معربا عن شكره وتقديره للطلاب والمعلمين والعاملين ومديري المدارس.